В Санкт-Петербурге состоится баскетбольный матч между местным «Зенитом» и белорусским «Цмоки-Минск». Команды встретятся на паркете «Сибур-Арены» в рамках очередного матча Единой лиги ВТБ.

На данный момент подопечные Джоана Плазы занимают пятое место турнирной таблицы, имея в своём активе 33 очка. «Цмоки-Минск» располагается значительно ниже: команда идёт на последней строчке и отстаёт от петербуржцев на десять очков.

В предыдущих пяти встречах сине-бело-голубые одержали три победы и потерпели два поражения. «Зенит» оказался сильнее «Автодора», «Зелены Гуры» и «Енисея», но перед этим уступил «Нижнему Новгороду» и клубу «ВЭФ» из Латвии.

«Цмоки-Минск» в последних пяти встречах выиграл лишь один раз: белорусский клуб смог одержать победу над «Пармой». В остальных четырёх встречах команда потерпела поражения — от «Локомотива-Кубань», «Астаны», эстонского «Калева» и петербургского «Зенита».