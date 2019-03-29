Главный тренер БК «Зенит» Джоан Плаза поделился ожиданиями от встречи своей команды с белорусским клубом «Цмоки-Минск». Слова специалиста приводит пресс-служба баскетбольного «Зенита» на официальном сайте.

Плаза заявил, что «Цмоки-Минск» — талантливая команда, в каждой линии команды есть хорошие игроки. «Если мы выложимся на сто процентов, тогда сможем заслужить победу. Мы должны доказать преимущество не на бумаге, а на паркете», — сказал главный тренер, добавив, что не нужно смотреть на составы или позиции в таблице. «Если ты не будешь уважать соперника, то тебе придется очень непросто», — заключил Плаза.

Матч с «Цмоки-Минск» в рамках Единой лиги ВТБ состоится завтра, 30 марта, в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 18:00 по московскому времени.