В Москве состоится хоккейный матч между ЦСКА и петербургским СКА. Игра будет проходить в рамках финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина.

Матч пройдёт на льду «ЦСКА-Арены» сегодня, 30 марта, начало запланировано на 17:00 по московскому времени.

Данная игра станет второй в серии: первый матч выиграли московские армейцы. Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 2:1.

Открыть счёт удалось гостям встречи: за пять минут до окончания первого периода отличился защитник СКА Динар Хафизуллин, которому ассистировали Сергей Плотников и Алексей Бывальцев. Но удержать преимущество не удалось: равновесие восстановил форвард ЦСКА Александр Попов. Во втором периоде московским армейцам удалось выйти вперёд. Точный бросок себе в актив занёс нападающий Михаил Григоренко, в роли ассистентов выступили Никита Нестеров и Кирилл Капризов. За шесть минут до окончания периода петербуржцы имели возможность сравнять счёт: шайбу забросил форвард Евгений Кетов, однако арбитры пересмотрели эпизод и не засчитали гол.