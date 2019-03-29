Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Главный тренер сборной России по футболу прочитает текст «Тотального диктанта». Специалист прочитает текст диктанта для участников мероприятия в Таллине.

Об этом сообщает пресс-служба Таллиннской мэрии «Раэпресс», диктант состоится 13 апреля 2019 года.

Черчесов подчеркнул, что он является профессиональным футбольным тренером, а не специалистом в области правописания. «Но попробовать себя в новой роли – интересная возможность, и было бы жаль не воспользоваться ею», — сказал тренер.

Напомним, Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под руководством специалиста команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира, где уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти.

Ранее сообщалось, что Черчесов стал лучшим тренером России по версии спортивных журналистов. Тренеру вручили статуэтку «Серебряная лань», он победил в номинации «Лучший тренер года» в опросе спортивных журналистов России. По словам Черчесова, ему уже хочется смотреть вперед, ведь скоро состоятся отборочные матчи чемпионата Европы.