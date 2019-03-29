Бывший футболист санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит«, воспитанник «Смены» Басель Абдулфаттах рассказал о зарплатах футболистов в команде образца 2008-2010 годов. Слова экс-игрока «сине-бело-голубых» приводит портал «Спорт уик-энд».

Абдулфаттах заявил, что в 2008 году всем игрокам платили примерно одинаково: «Чтобы недовольных не было. На скамейке посидел и 15 тысяч долларов получил». Также бывший игрок «Зенита» рассказал, что делами клуба часто интересовался Алексей Миллер. «Я удивился, что он меня знает по фамилии. Пожал руку: «О! Ты уже здесь, давай-давай». Миллер очень открытый человек, у него нет никакого пафоса, апломба», — заключил Абдулфаттах.

После ухода из системы «Зенита» Абдулфаттах выступал за такие клубы, как «Енисей«, «Крылья Советов», «Черноморец» и «Динамо СПб». Карьеру он завершил в 2016 году.