Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступала на чемпионате России в Саранске с сильным ожогом ноги.

На фан-странице Загитовой в «Твиттере» появились фото, на которых виден ожог. Сама спортсменка подтвердила, что действительно откаталась на чемпионате России с данным повреждением.

Напомним, на чемпионате России Загитова заняла пятое место, уступив трём юниоркам из группы Тутберидзе — Александре Трусовой, Анне Щербаковой и Алёне Косторной, а также петербурженке Станиславе Константиновой. Загитова отобралась на чемпионат Европы, где завоевала серебряную медаль, пропустив вперёд дебютантку турнира Софью Самодурову.

Затем Загитова приняла участие в чемпионате мира, который проходил в японской Сайтаме. Там фигуристка безошибочно исполнила обе свои программы и заняла уверенное первое место. На этом спортсменка завершила соревновательный сезон.