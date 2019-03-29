Трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев прокомментировал выступление сборной России в прошедшем сезоне.

«За Логиновым и Юрловой у нас пропасть. Реально пропасть», — сказал Ростовцев, слова которого приводит «Team Russia». Специалист добавил, что спортсменки, которые тренировались по планам Анатолия Хованцева, не смогли показать результат. Также Ростовцев обратил внимание на то, что в мужской команде успешно выступал только Александр Логинов.

Также специалист посетовал на то, что в команде отсутствует единство. «С точки зрения организации процесса в СБР, много допущенных ляпов. То один скандал, то второй, то третий», — сказал Ростовцев. По мнению экс-спортсмена, поведение сотрудников СБР и тренеров является неправильным. «Нужно поддерживать спортсменов, а не сваливать на них вину за неудачные выступления при каждом удобном случае», — заявил специалист.

Напомним, ранее сообщалось, что Анатолий Хованцев и Виталий Норицын останутся в тренерском штабе сборной России на следующий сезон.