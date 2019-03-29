Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак поделился ожиданиями от игры с «Оренбургом» в рамках 21 тура чемпионата России. Слова Семака приводит официальный сайт «сине-бело-голубых».

Семак заявил, что «Оренбург» — очень организованная команда. «Мне нравится, как она играет и в обороне, и в атаке, хорошо контратакует. Крепкий орешек и середняк нашего чемпионата», — рассказал главный тренер «зенитовцев». Семак считает, что игра будет сложной, необходимо играть быстро и агрессивно, а также создавать моменты и реализовывать их. «Есть понимание, как нужно играть, это знание необходимо перенести на футбольное поле», — заключил Семак.

Напомним, матч «Зенита» и «Оренбурга» в РПЛ пройдет в это воскресенье, 31 марта, на «Газпром-Арене». Начало в 14:00 по московскому времени.