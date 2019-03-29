Олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова прокомментировала конфликт российской фигуристки Евгении Медведевой и её бывшего тренера Этери Тутберидзе. Об этом Сотникова рассказала в интервью Марии Командной на её ютуб-канале «Commandos».

«Я не знаю, какие были отношения между ними. По соревнованиям все очень дружелюбно», — заявила фигуристка, добавив, что не имеет права влезать в конфликт Медведевой и Тутберидзе. Также Сотникова рассказала, как складывалось общение с её бывшим тренером Еленой Буяновой: «Осенью 2018-го я позвонила Елене Германовне — она удивилась. Поговорили по телефону, потом я приехала. Это самое правильное решение, я счастлива, что это сделала». Также Сотникова добавила, что тренер — это неблагодарная работа, поскольку тренер принимает и отпускает.

Напомним, Медведева ушла от Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру после Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.