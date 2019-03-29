Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе снимется в программе «Познер», выходящей на Первом канале.

Выпуск передачи с Тутберидзе выйдет в понедельник, 1 апреля, начало программы в 23:30 по московскому времени согласно сетке вещания Первого канала.

В этом сезоне ученицы Тутберидзе взяли высшие награды и на взрослом, и на юниорском уровне. Юниорки Тутберидзе заняли весь пьедестал чемпионата России по фигурному катанию в Саранске: Анна Щербакова взяла золото, Александра Трусова — серебро, Алена Косторная — бронзу. Щербакова и Трусова разыграли между собой золото и серебро чемпионата мира среди юниоров.

Ученицы Тутберидзе Элизабет Турсынбаева и Алина Загитова также взяли высшие награды чемпионата мира среди взрослых: казахстанская спортсменка с четверным сальховом в активе взяла серебро, а россиянка золото.