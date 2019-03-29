Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала о том, что размышляет о возвращении в большой спорт.

Спортсменка призналась, что до сих пор не приняла окончательное решение. «Я не понимаю, что мне хочется в жизни, хочется ли возвращаться в колею, где сейчас монстры – в прямом смысле этого слова», — заявила Сотникова в интервью Марии Командной.

При этом спортсменка отметила, что ещё не сказала спорту «пока».

Ранее Сотникова прокомментировала конфликт российской фигуристки Евгении Медведевой и её бывшего тренера Этери Тутберидзе. «Я не знаю, какие были отношения между ними. По соревнованиям все очень дружелюбно», — заявила фигуристка, добавив, что не имеет права влезать в конфликт Медведевой и Тутберидзе.