Российский голкипер американского клуба «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский рассказал о своих взглядах на хоккей.

Бобровский рассказал, что для него не имеет значения, сколько бросков он отразит во время матча. Главное для голкипера — победа команды, а не личная статистика. «Без разницы, сколько раз бросили по твоим воротам. Берешь два очка, выигрываешь», — сказал игрок, слова которого приводит официальный сайт «Матч ТВ».

Хоккеист признался, что старается не накручивать себя, даже если ему предстоит игра с очень серьёзным соперником. «Я стараюсь все эти мысли отбрасывать. Быть в моменте, в настоящем времени — в воротах», — сообщил Бобровский. Вратарь добавил, что результат зависит не от одного игрока, а от действий всей команды.

Напомним, Бобровский защищает ворота «Коламбуса» с 2012 года, однако один сезон игрок провёл в российском клубе: в 2012-2013 годах во время локаута хоккеист выступал за петербургский СКА.