В первом матче СКА был лучше, но проиграл

Результат стартового матча финальной серии Западной конференции получился нелогичным. Все три периода СКА играл лучше: больше владел шайбой, больше бросал и создавал моменты, меньше удалялся. Но в матче победил ЦСКА. Москвичи смертоносно наказали СКА за ошибку в чужой зоне в случае с первым голом, а вторая шайба вышла благодаря творчеству Капризова и Григоренко – пожалуй, лучшей связки российского хоккея прямо сейчас.

На результат повлияли невнятные правила КХЛ

Во втором периоде Евгений Кетов сравнял счет, забросив, как казалось, совершенно нормальную шайбу. Однако ЦСКА взял просмотр на предмет помехи голкиперу Сорокину, после которого судьи отменили гол с абсолютно странной формулировкой: «визуальная помеха вратарю». Что значит визуальная помеха вратарю, если в каждом матче игроки всегда лезут на пятак к воротам с одной целью – визуально помешать голкиперу, закрыв ему обзор?

Защитника Антона Белова, визуально заслонившего обзор Сорокину, подвели длинные ноги. При пропуске шайбы под ними, он ненадолго запустил свой корпус во вратарскую к Сорокину. Этим Белов никак не помешал вратарю ЦСКА, но формально судьи могли обратить на это внимание. А по правилам заезжать во вратарскую зону нельзя. Тем более, как говорят, прецеденты отмены голов в таких ситуациях в этом сезоне уже были.

СКА проиграл, но предельно собран, а ЦСКА победил, но недоволен

После матча Илья Воробьев и игроки СКА ни разу публично не посетовали на спорное решение судей. Главный тренер СКА только заметил, что никогда раньше не сталкивался с такой формулировкой, но решение уже принято. Участник эпизода Белов сказал, что команда не оспаривает решение арбитров, а принимает его.

Это говорит о том, что внутри коллектива СКА не хочет размениваться на пикировки в отношении судейства. Команда понимает, что должна быть сконцентрированной на прямых обязанностях и думать о том, как превзойти ЦСКА на льду.

Илья Воробьев чувствует силу своей команды – решить все независимо от судейства. А вот, например, два года назад в финале Кубка Гагарина, когда его «Магнитка» проигрывала СКА, Воробьев чуть ли не в каждом матче иронично «травил» арбитров. Это говорит о вере в успех – тогда Воробьев не чувствовал, что его команда сильнее того СКА, а теперь понимает, что уже его СКА должен обыгрывать ЦСКА по игре.

ЦСКА же недоволен. Да, победили, но повезло – таково мнение игроков после первого матча. Никитин уже задумывается о том, что нужно поменять для исправления ситуации. С одной стороны, хорошо для ЦСКА, что неважная игра не отразилась на счете в серии. С другой – команда может занервничать, начать что-то выдумывать и потерять баланс.

Вторая игра в субботу – важнейшая в серии. Если ЦСКА удаться сыграть лучше и победить, москвичи получат ощутимое превосходство в серии. В случае победы СКА, психологическое преимущество будет на стороне питерцев.