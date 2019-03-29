Хореограф Евгении Медведевой Миша Ге поделился своим мнением о профессиональных качествах спортсменки.

«Я считаю, что самое сильное качество Жени – это ее внутренний огонь», — сказал Миша Ге, слова которого приводит агентство «Р-Спорт». По мнению хореографа, фигуристы, которые так сильно горят своей работой, встречаются нечасто. » Такими были и есть Женя Плющенко и Юдзуру Ханю», — добавил экс-спортсмен.

Миша Ге подчеркнул, что особенно сильно ценит внутреннюю силу Медвеедвой и то, с каким терпением она может преодолевать все преграды и трудности.

Напомним, текущий сезон стал первым, когда Медведева тренировалась под руководством канадского специалиста Брайана Орсера. Первая часть сезона получилась не очень удачной: осень фигуристка не смогла продемонстрировать все свои способности на этапах Гран-при и не попала в финал серии. Затем Медведева плохо выступила на чемпионате России и не получила путёвку на чемпионат Европы. Однако победа в финале Кубка России позволила ей попасть на чемпионат мира в Сайтаму, где спортсменка завоевала бронзовую медаль.