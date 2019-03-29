Комментатор Геннадий Орлов в своем видеоблоге на YouTube рассказал, почему итальянский полузащитник Клаудио Маркизио до сих пор не может выйти на поле.

«Почему Маркизио не появляется на скамейке запасных? Это интересная история. В последнее время он приезжает на базу в 9 утра — делает физиотерапию и свободен. Поехав в один из перерывов в Италия и встретившись со своими врачами, которые постоянно его наблюдали в «Ювентусе», он получил от них сообщение: «Клаудио, у тебя хрящ какой-то растет — не так, как надо и не в ту сторону. Тебе сейчас лучше активно не заниматься, то есть не тренироваться, посмотреть, что будет дальше. Он с этими словами приехал из Италии. Ему сказали — выполняй волю врачей. Вот он сейчас и прибывает в таком состоянии.

Но самое удивительное, что я узнал — если он будет делать операцию, то вообще играть больше не сможет. Операция сложная. Но что произошло? Он подписан на два года. То есть, должен отыграть еще один сезон. Он болен, но надо его вылечить. Это говорит о том, что насколько тщательно нужно проводить селекционную работу. Понять — здоров человек или нет», — рассказал Орлов.

Напомним, что Клаудио Маркизио пришел в «Зенит» уже после закрытия летнего трансферного окна — в начале сентября 2018 года.