Артем Дзюба пока не может реализовать преимущество сборной России. Фото: youtube

Артем Дзюба пока не может реализовать преимущество сборной России. Фото: youtube

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире «Эха Москвы» рассказал, что у нападающего сборной России и «Зенита» Артема Дзюбы есть проблемы стоматологического характера.

Орлов сообщил, что у него есть данные от дантистов, что у Дзюбы что-то с зубами. По словам комментатора, это влияет на футболиста. Орлов надеется, что с ним все будет в порядке.

Также комментатор заметил, что Артем хорошо отыграл матч с Казахстаном и набрал оптимальную форму.

«То, как он двигался, был настроен… Он снова стал выигрывать почти все единоборства», — заметил Орлов

Проблемы с зубами не должны помешать Дзюбе сыграть с «Оренбургом» в 21-м туре РПЛ.

Матч «Зенит» — «Оренбург» состоится 31 марта в Петербурге на стадионе «Газпром-Арена».