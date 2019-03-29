Московский «Локомотив» обязан выкупить у «ПСЖ» опорного полузащитника Гжегожа Крыховяка. Об это сообщил гендиректор москвичей Василий Кикнадзе. Поляк был арендован у французов летом 2018 года.

Кикнадзе сообщил, что Крыховяк имеет пункт в контракте, который предполагает обязательный выкуп футболиста, если тот проведет определенное количество матчей за «Локомотив». Поляк уже отыграл это число игр. Сейчас, по словам Кикнадзе, ведется работа по выполнению условия соглашения. Деньги у «Локомотива» на этот трансфер имеются.

В текущем сезоне 29-летний футболист сборной Польши отыграл во всех турнирах за «Локомотив» 27 матчей, в который забил один гол и сделал четыре голевых паса.