Форвард «Барселоны» Лионель Месси рассказал о тех, кого он считает лучшими футболистами в мире. Аргентинец привел список игроков: Килиан Мбаппе, Неймар, Эден Азар, Луис Суарес и Серхио Агуэро.

Его спросили, а как же Роналду? «Криштиану я ставлю в один ряд с собой, клянусь», — приводит слова Месси El Mundo Deportivo.

Также легендарный футболист ответил, когда освободится от проблем с паховой областью. По словам Месси, эту проблему нельзя решить за пару дней. Он должен позаботиться со себе, хотя уже чувствует себя лучше.

В нынешнем сезоне Месси сыграл за «Барсу» 37 матчей, в которых забил 39 голов и сделал 21 голевую передачу. Месси опережает всех в борьбе за «Золотую бутсу».