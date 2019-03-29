Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании японец Юдзуру Ханю выбыл из строя на 2-3 месяца. Фигурист будет лечить старую травму лодыжки. Об этом сообщает Japan Times, ссылаясь на Федерацию фигурного катания Японии.

Повреждение лодыжки и сухожилия Ханю получил еще четыре месяца назад, катаясь на этапе Гран-при в Москве, где он одержал победу. Из-за этого Ханю пропустил Финал Гран-при в Ванкувере. После этого фигурист восстановился к чемпионату мира в Японии, где выиграл серебро.

На домашнем чемпионате мира 24-летний Ханю выступал на болеутоляющих уколах — у него пульсирующая боль и воспаление в суставе, которая до сих пор продолжает его мучать.