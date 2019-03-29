Чемпионка мира 2019 года по фигурному катанию Алина Загитова призналась, что служило ей дополнительной мотивацией перед выступлением в Сайтаме.

По словам Загитовой перед произвольной программой на чемпионате она прочитала несколько комментариев, где писали, что у Загитовой в этом сезоне нет ни одного титула и что она не сможет собраться в Японии, поскольку провалила прошлый чемпионат мира. Загитова отметила, что это ее завело и помогло хорошо прокатать программу.

На чемпионате мира в Сайтаме Загитова захватила лидерство после короткой программы, а затем упрочила ее. Фигуристка принесла сборной России единственную золотую медаль в Японии.