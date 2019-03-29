Самый титулованный биатлонист планеты Мартен Фуркад рассказал о вероятном завершении карьеры.

По словам француза, он не будет принимать поспешных решений. Решение о завершении карьеру Фуркад пример после чемпионата мира в Антхольце в 2020 году. Фуркад не изменил мнение об этом даже после не очень удачного сезона.

«Этот чемпионат станет поворотным моментом в моей карьере. На данный момент мне очень непросто строить планы на будущее — как в позитивном, так и в негативном аспекте», — приводит слова Фуркада RVC Sport.

Напомним, что Фуркад не взял ни одной медали на чемпионате мира в Эстерсунде. В общем зачете Кубка мира француз финишировал только на 12-м месте. Решение о завершении карьеры принял старший брат Мартена Симон Фуркад.