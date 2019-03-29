В игре чемпионата России в 21-м туре самарские «Крылья Советов» встречались на своем поле с тульским «Арсеналом». Встреча в Самаре на стадионе «Самара Арена» завершилась со счетом 1:0 в пользу гостевой команды.

Автором победного гола стал арендованный из «Зенита» нападающий Лука Джорджевич, реализоавший на 66-й минуте момент после паса хавбека Сергея Ткачёва.

Таким образом, самарский клуб потерпел первое поражение в пяти последних встречах РПЛ. «Крылья» одержали три победы и один раз свели матч вничью. Беспроигрышная серия «Арсенала» составляет уже четыре игры — три победы и одна ничья.

«Арсенал» с 30 очков переместился на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» располагаются на 11-й строчке.