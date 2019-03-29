Аргентинский форвард «Зенита» Себастьян Дриусси заявил, что покинул «Ривер Плейт» слишком рано, перебравшись в «Зенит» летом в 2017 года.

Дриусси считает, что сделал ошибку, поспешив с переходом в российский чемпионат. Аргентинец советует другим игрокам «Ривер Плейта» хорошо думать, прежде чем уезжать. Он же принял неправильное решение, но не жалеет об этом.

«Мог перейти в другую, более сильную лигу. Очень скучаю по «Риверу». Хочу вернуться туда до 30 лет», — цитирует Дриусси Radio Mitre

Также Дриусси отметил, что мечтает играть за сборную Аргентины, но сначала ему нужно уехать в Европу. По словам форварда, ему нужно достичь хорошего уровня, чтобы играть за национальную команду.

В текущем сезоне Дриусси провел в РПЛ 18 матчей, в которых забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.