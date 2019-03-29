Петербургский «Зенит» в первом матче четвертьфинала чемпионата России обыграл новосибирский «Локомотив» — 3:1. Игра прошла в КСК СИБУР Арена.

В первой партии петербуржцы проиграли. Сет получился упорным, клуб из Новосибирска оказался лучше в концовке партии — 28:26. Вторую партию «Зенит» выиграл уверенно 25:20. В третьей партии снова была упорная борьба — 26:24. В четвертой партии «Зенит» выиграл более просто — 25:21

Таким образом, «Зенит» прервал серию из двух неудач — поражение в «золотом сете» от польской «Скры» в Лиге Чемпионов, а также проигрыш от «Енисея» в чемпионате России (1:3).

Ответный матч состоится только 14 апреля в Новосибирске. Третья игра, если понадобится, снова пройдет в Петербурге 17 апреля.