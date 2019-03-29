Подмосковные «Химки» уступили столичному ЦСКА в игре 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Матч проходил на паркете «Арены Мытищи» и завершился победой армейцев со счетом 80:72. ЦСКА был сильнее «Химок» на протяжении первых трех четвертей, а в заключительном отрезке позволил «Химкам» подобраться к армейцам и выиграть вторую половину матча.

Наиболее результативным игроком матча стал атакующий защитник «Химок» Алексей Швед. К своим 17 очкам он добавил семь передач. Однако Леша плохо бросал из-за периметра — лишь два трехочковых броска из десяти попыток. У ЦСКА наиболее результативно сыграл защитник Нандо Де Коло, набравший 14 очков.

ЦСКА одержал третью победу кряду, оставшись вторым в турнирной таблице Евролиги. «Химки» проиграли уже седьмой матч в Евролиге подряд и занимают 13-е место в таблице.