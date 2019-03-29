Омский «Авангард», выступающий в нынешнем сезоне в Балащихе, играл с «Салаватом Юлаевым» в первом матче финала Восточной конференции КХЛ. Команды доигрались до овертайма — основное время матча завершилось со счетом 3:3. В овертайме победу «Авангарду» принесла шайба Сергея Шумакова — 4:3.

Омская клуб открыл счет в первом отрезке игры благодаря шайбе Тейлора Бека, реализовавшего большинство 5 на 3. В начале второго периода защитник Захар Арзамасцев сравнял счет, после чего «Авангард» ответил точным броском Вилле Покки. Дальше счет снова сравнял экс-нападающий СКА Петр Хохряков, после чего Йоонас Кемппайнен даже вывел уфимцев вперёд. Но «ястребы» отыгрались: на 53-й минуте это сделал Виктор Стольберга. Решающую шайбу в дополнительное время забросил Сергей Шумаков, реализовавший большинство в самом начале овертайме.

Второй матч в серии пройдет 31 марта также в Балашихе. «Авангард» впереди со счетом 1-0.