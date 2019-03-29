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Арендованный у «Зенита» Джорджевич забивает победный гол

Очередной забитый мяч Луки Джорджевича за тульский «Арсенал» — на этот раз черногорец, имеющий контракт с «Зенитом», поразил ворота «Крыльев Советов». В матче двух хорошистов весенней части чемпионата РПЛ туляки оказались сильнее на выезде — 1:0. Джорджевич же в очередной раз позволил болельщикам задаться вопросом – почему он в тульском «Арсенале», а Заболотный в «Зените»? Ответ прост – лимит на легионеров.

Волейбольный «Зенит» выиграл первый матч четвертьфинала у «Локомотива»

«Зенит» в СИБУР Арене принимал в четвертьфинальной игре новосибирский «Локомотив». Первая партия насторожила болельщиков, учитывая две неудачи в предыдущих играх. Но затем подопечные Александра Климкина собрались и взяли три сета подряд — 3:1. Ответная игра почему-то состоится только через две с лишним недели в Новосибирске. Если понадобится, третий матч серии до двух побед пройдет снова в Питере.

Загитова раскрыла причина слабого выступления в чемпионате России

На фан-странице Загитовой в твиттере появилось фото сильнейшего ожога, который Алина получила перед чемпионатом России в Саранске. Повреждение сузило потенциал Загитовой и она откаталась слабо, пропустив вперед себя трех юниорок Александру Трусову, Анну Щербакову, Алену Косторную, а также Станиславу Константинову. Ожог зажил — Загитова выиграла чемпионат мира.

«Авангард» вышел вперед в финальной серии Востока

Матч в Балашихе между «Авангардом» и «Салаватом» открывала певица Бьянка задорным исполнением гимна России. Выступление настолько понравилось хоккеистам, что они решили сыграть в непривычно для такой стадии результативный хоккей. «Авангард» дважды выходил вперед, Уфа дважды отыгрывалась и убегала вперед уже сама. «Авангард» перевел игру в овертайм за семь минут до сирены, где в большинстве решил вопросы по победителю первого матча серии — 4:3.