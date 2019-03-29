Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов озвучил свои отношения с юристом Аланом Агузаровым. По словам тренера, тот сопровождает его как юрист.

Черчесов подчеркнул, что ему, как любому тренеру или футболисту, необходим юрист, который оказывает ему поддержку при подписании контракта и работе с документацией. Именно эти функции выполняет Агузаров. Главный тренер сборной России отметил, что это не его агент, а всего лишь специалист, оказывающий юридическое сопровождение.

По словам Черчесова, он доволен и не планирует изменений в профессиональных взаимоотношениях со специалистом.

«Агузаров — юрист с опытом и высокой квалификацией. Он вправе самостоятельно решать, с какими клиентами работать из числа тех, кто к нему обращается», — приводит слова Черчесова «СЭ».

Ранее журналист Василий Уткин высказывался, что Черчесов имеет влияние на игроков через Агузарова.