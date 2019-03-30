Бывший нападающий СКА форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко в гостевой игре против «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:2) забросил свой 30-й гол в регулярном чемпионате сезона этого сезона.

В истории своей команды Тарасенко — четвертый хоккеист, кто смог пять сезонов кряду добраться до тридцати забитых шайб. Лучший показатель у нападающего Гарри Ангеру (8 сезонов), на втором месте известный хоккеист Бретт Халл (7 сезонов), третью строчку делят между собой Тарасенко и Брайан Саттер (по 5).

Во встрече с «Рейнджерс» в активе Тарасенко также шесть бросков и три силовых приёма за 19.03 на льду (2.00 – из них в большинстве).

Всего в текущем сезон Тарасенко провел 71 матч и набрал 61 очко – 30 голов и 31 голевых передач при показателе полезности «плюс 6″.