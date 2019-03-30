Бывший нападающий СКА российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич забросил 19-ю шайбу в текущем сезоне. Это не спасло «рейнджеров», которые в домашней встрече уступили «Сент-Луис Блюз». Бучневич поразил ворота команды Тарасенко на 24-й минуте. Его ассистентом выступил Мика Зибанеджад.

Забросив очередную шайбу, Бучневич продлил серию игр с набранные очками до шести встреч кряду. За этот игровой отрезок воспитанник череповецкой «Северстали» забил три шайбы и сделал три голевые передачи с показателем полезности «минус 1».

В текущем сезоне в активе Бучневича 35 очков — 19 голов и 16 результативных передач в 60 матчах НХЛ.

За СКА Бучневич отыграл 32 игры и набрал 8 очков в сезоне 2015/2016.