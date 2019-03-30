Центральный защитник «Зенита» Эмануль Маммана обозначил главных соперников петербургского клуба в борьбе за первое место в РПЛ.

По словам Мамманы, у «Зенита» много конкурентов. Команда хоть и вырвалась вперед, но преследователи недалеко. Любой из них может стать еще ближе. «Зениту» нужно сосредоточиться на своей игре, не терять очки, а набирать.

Среди наиболее опасных конкурентов Маммана назвал «Краснодар» (очень хорошая команда), «Локомотив» (сильный и сыгранный состав) и ЦСКА (много талантливой молодежи).

«Пожалуй, внимательнее всего нужно быть именно с этими тремя клубами. «Спартак»? Он играет неплохо, но находится не в такой хорошей форме, как мы и те, кого я назвал», — приводит слова Мамманы «СЭ».

«Зенит» с 41 очком возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая ближайшего преследователя ЦСКА на пять очков. «Спартак» с 33 очками находится на пятом месте.