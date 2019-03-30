В Тюмени продолжается чемпионат России по биатлону. В субботу состоятся гонки преследования у мужчин и женщин. Первыми на трассу в Тюмени вышли женщины.

Под первым стартовым номером в гонку, которая была сформирована по результатам спринта, отправилась Екатерина Глазырина, которая выиграла спринт.

Второй на дистанцию отправилась Лариса Куклина. Ее отставание от лидера составило тринадцать секунд. Третьей стартовый номер у Светланы Мироновой, которая ворвалась в гонку спустя 41 секунду после Глазыриной.

Четвертой на дистанцию пошла Ирина Казакевич, стартовую пятерку замкнула Ульяна Кайшева.

Глазырина пропускала европейские старты из-за дисквалификации, срок которой заканчивается в этом году.