Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в разговоре с юным футболистом из Выборга Арсением Алексеевым, посетившем тренировку «Зенита» в Удельном парке, пошутил о силе вратарей своей команды.

«Ты вратарём будешь! Давай, чтобы вместо Акинфеева пришёл и начал играть у нас, а то, видел, да, какие у нас вратари слабенькие — Лунёвы, Кержаковы», — приводит слова Дзюбы «47-й канал».

Впрочем, Дзюба признался мальчику, что пошутил.

В текущем сезоне Дзюба провел в составе «Зенита» 29 матчей во всех турнира. В его активе десять голов и девять результативных переда передач.

В воскресенье, 31 марта, «Зенит» в 21-м туре РПЛ на «Газпром-Арене» примет «Оренбург».