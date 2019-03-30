Мадридский «Реал» нацелен приобрести хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба,

По информации The Sun,«королевский» клуб летом готов заплатить за 26-летнего француза € 145 млн. Отмечается, что Погба — приоритетный вариант для «Реала» в летнее межсезонье.

В текущем сезоне Погба сыграл в составе «Манчестер Юнайтед» 37 встреч, забил 14 голов и сделал 11 голевых передач. Контракт француза с манкунианским клубом рассчитан до лета 2021 года. В его подписании заинтересован бывший клуб «Ювентус», за который он играл с 2012 по 2016 годы. На данный момент рыночная стоимость игрока составляет 90 миллионов евро.