Комментатор Дмитрий Губерниев высказал свое мнение о позиционировании спортсменов в России.

По словам Губерниева, спортсмены в России имеют привилегированный статус. Они много зарабатывают в ходе успешных стартов. Для России это серьезные деньги. Немало спортсменов чувствуют себя вполне неплохо, несмотря на трудную жизнь для российских граждан. При этом, как заметил Губерниев, обижаются на критику. Комментатор вспомнил Максима Цветкова, который раньше в Тюмени обгонял и Мартена Фуркада, а где это сейчас — вопрошает Губерниев.

«Бесплатные тачки даются спортсменам только у нас — в других странах такого нет», — приводит слова Губерниева «Тюменская арен».

Губерниев привел пример Бьорндалена, который признавался, что норвежское правительство не дало ни копейки за завоёванные им медали Олимпийских игр и чемпионатов мира.