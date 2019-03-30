В Тюмени завершилась женская гонка преследования на 10 км на чемпионате России. Пасьют выиграла Лариса Куклина, которая преодолела дистанцию за 30.53,2 секунды, допустив один промах. Ранее Куклина финишировала второй в спринте, отстреляв без промахов.

После гонки Куклина заметила, что устала, но присутствуют положительные эмоции. Лариса посетовала на то, что ей тяжело бегать одной, хотелось бы бегать с кем-то в паре. При этом Куклина не считает, что сильнее остальных девушек.

Второе место осталось за Екатериной Мошковой, отставшей от Куклиной на 54.6 секнды с двумя промахами. Трейку замкнула Маргарита Васильева, отставание минута 14 секунд от лидера.

Мужская гонка преследования начнется в Тюмени в 12.15.