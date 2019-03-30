Анатолий Тимощук на среднем уровне провел дебютный матч за "Зенит", но в дальнейшем был безупречен. Фото: fc-zenit.ru

Анатолий Тимощук на среднем уровне провел дебютный матч за "Зенит", но в дальнейшем был безупречен. Фото: fc-zenit.ru

«Зенит» поздравил своего тренера Анатолия Тимощука с днем рождения. Бывшему полузащитнику команды 30 марта исполнилось 40 лет.

«Анатолию Тимощуку – 40! С юбилеем!» — опубликовал небольшое сообщение «Зенита в твиттере.

В свое время Тимощук вывел на качественный уровень игру опорного полузащитника в России. Появившись в «Зените» в 2007 году («Зенит» «убил» баблом донецкий «Шахтер»), Тимощук оправдал потраченные на него 20 миллионов долларов. Украинец показывал игру в отборе феноменального уровня, поставив ее в разряд произведения искусства.

Тимощук помог «Зениту» впервые выиграть чемпионат России, будучи одним из сильнейших игроков того сезона. На следующий гол «Зенит» победил в Кубке Уефа и Суперкубке, в обоих случаях кубок над головой поднимал Анатолий Тимощук. В 2009 украинец уехал в «Баварию», а затем вернулся в «Зенит» спустя четыре года. Отыграв два года — с 2013 по 2015 год, Тимощук выиграл еще раз чемпионат России.