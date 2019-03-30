Чемпионат России по биатлону в Тюмени продолжился мужской гонкой преследования. Порядок выхода спортсменов на трассу сформировался по результатам спринта, в котором победил Матвей Елисеев.

Именно Елисеев стартовал под первым номером. Вторым отправился в гонку Александр Логинов — его отставание составило шестнадцать секунд. В девятнадцати секундах от Елисеева на трассу вышел Иван Томилов, который стал бронзовым призёром спринта.

Четвертым в гонку ворвется Владимир Семаков, замкнет первую пятерку Максим Буртасов. Дмитрий Малышко выйдет на старт под 13-м номером, Евгений Гараничев побежит 18-м.

Напомним, также в субботу состоялась женская гонка преследования, в которой первой стала Лариса Куклина.