«Зенит-2» на Малой арене Петровского начал матч 29-го тура ФНЛ против волгоградского «Ротора». В матче первого круга в Волгограде команды сыграли вничью 1:1.

Владислав Радимов произвел перестановки в составе после неудачного матча с «Химками». Место в основе на краю нападения получил Александр Еловский — Илья Воробьев начнет матч в запасе. В основе появился Иван Маклаков, занявший позицию Синяка на позиции левого защитника. Справа в защите сыграет Дмитрий Богаев. Пара центральный полузащитников Кирилл Капленко и Леон Мусаев. Даниил Шамкин сыграет над ними. Пара центральных защитников Рукас-Бугриев. Единственный форвард Маркин, справа от него в атаке — Мостовой.

Напомним, что «Зенит» по-прежнему занимает последнее место в ФНЛ, имея в активе 15 очков.