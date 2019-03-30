В Тюмени на чемпионате России завершилась гонка преследования на 12,5 км у мужчин. Первую строчку в протоколе занял по Александр Логинов. Результат — 32.10,8 секунд. Логинов победил, несмотря на четыре промаха — был значительно сильнее всех на дистанции. Ранее Александр Логинов выиграл серебро в спринтерской гонке на 10 км.

Вторым к финишу пасьюта пришел Вадим Филимонов, отстав на 14,3 секунды. Тройку призеров замкнул Максим Буртасов — его отставание 18,7. У обоих по одному промаху.

У победителя спринта Матвея Елисеева возникли проблемы с держателями винтовки, с которыми он не сумел справиться.

В прошлом году победителем пасьюта был Антон Бабиков. Второе и третье места заняли Максим Цветков и Евгений Гараничев.

Напомним, женскую гонку преследования выиграла Лариса Куклина.