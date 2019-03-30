Непобежденный американский боксер 42-летний Флойд Мейвезер через своего отца дал понять, что готов вернуться на профессиональный ринг.

Отец Мейвезера рассказал, что если Бронер захочет бой с моим сыном, то получит его. Мейвезер-старший не сомневается, что Флойд вновь победит и в случае боя с Пакьяо.

Флойд Мэйвезер за свою карьеру провел 50 боев на профессиональном ринге и одержал в них 50 побед.

Последний бой Мейвезер провел выставочный: 31 декабря 2018 в ходе шоу Rizin на «Сайтама Супер Арене» в Токио Мейвезер в нокаутировал 20-летнего японца Теншина Насукаву, выступающий в кикбоксинге и смешанных единоборствах и заработал девять миллионов долларов.