В Красноярске завершилась вторая игра 21-го тура РПЛ — «Енисей» принимал казанский «Рубин». Матч завершился со счётом 1:1. «Енисей» еще с первого тайма играл в меньшинстве — за вторую желтую карточку был удален полузащитник Фегору Огуде.

«Рубин забил первым: на 59-й минут счет открыл защитник Хорен Байрамян. Команда Дмитрия Аленичева сравняла счет в районе 72-й минуте — отличился защитник красноярского клуба Али Гаджибеков.

«Енисей» с 12 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» с 29 очками находится на восьмом месте в таблице чемпионата России. В РПЛ продолжает лидировать «Зенит».