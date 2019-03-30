На Малой арене стадиона «Петровский» петербургский «Зенит-2» уступил волгоградскому «Ротору» в матче 29-го тура первенства ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу волгоградского клуба.

Весь матч счет был ничейный. «Зенит-2» атаковал в надежде забить победный мяч. Однако неточная игра центрального защитника Бугриева у своих ворот привела к потере мяча. Навес с левого фланга красивым ударом слета в метрах с 15 завершил игрок «Ротора» Саная. Это был единственный удар в створ «Ротора». Произошло это на 85-й минуте матча.

Команда Владислава Радимова продолжает занимать последнее место в ФНЛ с 15 очками. «Ротор» с 39 очками врывается в десятку лучших команд ФНЛ.