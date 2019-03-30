Nevasport вместе с «Керлинг холлом на Бухарестской» проводит Открытый турнир по керлингу для всех желающих.
Турнир, поучаствовать в котором могли любители керлинга любого уровня подготовки, стартовал в 14:00 и пройдет до 16:00 в «Континенте» на Бухарестской.
Сначала прошел мастер-класс от участника Олимпийских игр и чемпиона мира среди смешанных пар Александра Крушельницкого — специально для тех, кто еще не знает, как играть в керлинг.
Вот список команд, которые участвуют в турнире — в скобках имена капитанов команд:
«Чайники» (Антон)
«Салют» (Александр)
«50 ударов шваброй» (Кирилл)
«Озорные Швабры» (Эдуард)
«Буревестник» (Анна)
«Мойка-топчик» (Дмитрий)
Недавно Александр Крушельницкий дал обстоятельное интервью Nevasport.