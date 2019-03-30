Александр Логинов, победивший в гонке преследования на чемпионате России по биатлону, подвел итоги гонки и рассказал, почему прихрамывает.

Логинов похвалил трассу и посетовал на четыре промаха, которые ему помешали. Но биатлонист рад, что смог победить. Решающей, по словам, Логинова стала заключительная стрельба, где он не допустил ошибок.

Также Логинов рассказал о причинах своей хромоты. Лидер сборной России признался, что это у него давно. По словам Логинова, весь чемпионат мира он бежал с травмой.

Логинов отметил, что настрой на масс-старт будет серьезным.

«Мы все бегаем за свои регионы, стараемся показать хороший результат», — приводит слова Логинова «Тюменская арена».

На ЧМ по биатлону Логинов завоевал одну серебряную медаль в спринте и бронзу в эстафете. В общем зачете Кубка мира он стал вторым.