Биатлонист Евгений Гараничевв в гонке преследования на чемпионате России в Тюмени поднялся с 18-го на четвертое место. После гонки Гараничев подвел итоги своего выступления.

Гараничев отметил, что доволен гонкой на 85 процентов. Россиянин объяснил промах на первом рубеже — недооценил ветреность на том щите, с которого закрывал мишени, а пристреливался на другом. При втором промахе поторопился. Был отрезок штиля и Гараничев решился стрелять быстрее.

Гараничев отметил, что ему бежалось легче, чем в спринте, а трасса была хороша.

Победу в гонке преследования одержал Александр Логинов.