Московский «Локомотив» встречался с «Динамо» в матче 21-го тура РПЛ. Встреча состоялась на «Арене-Химки» и завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Юрия Семина.

Единственный гол в матче забил Антон Миранчук, точно реализовавший пенальти во втором тайме. Одиннадцатиметровый заработал Владислав Игнатьев, ворвавшийся в штрафную латераль сборной России после паса Федора Смолова, Игнатьев нашел контакт с игроком «Динамо» Грулевым».

В целом «Динамо» играло не хуже и создало немало моментов у ворот Гильерме. Команде Дмитрия Хохлова не достает удачи.

«Локомотив» набрав 38 очков, вышел на второе место в чемпионате России. «Динамо» находится в зоне стыковых игр с 22 очками.