Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась против участия юниорок во взрослых соревнованиях.

Роднина заявила, что сейчас недостаточно исполнять четверные прыжки — необходимо ещё и показывать интересное катание. «А когда катается 14-летняя фигуристка, мне неинтересно», — приводит слова экс-спортсменки «Советский спорт». Роднина понадеялась на то, что из нынешних юниорок вырастут личности. «Я хочу видеть соревнование личностей, а не техническое исполнение элементов», — объяснила специалист.

Напомним, ранее сообщалось, что Роднина назвала современных фигуристок «скоропортящимся товаром». Бывшая спортсменка привела пример Юлии Липницкой, рассказав о том, что происходит с фигуристками, не справившимися с активной фазой роста. «Наверное, это прозвучит грубо, но ведь тренеры имеют очень скоропортящийся товар. Вспомните, пять лет назад вся страна с ума сходила от Липницкой. А мы сидели и думали: прыжочек низкий, фигурка худенькая, явно ничего не ест, начнёт расти и что будет?».