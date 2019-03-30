Главный тренер хоккейного клуба СКА Илья Воробьёв принял решение изменить стартовый состав команды на второй матч против московского ЦСКА.

Как сообщает «Чемпионат», вместо Магнуса Хелльберга ворота петербургских армейцев будет защищать голкипер Игорь Шестёркин. Форвард Павел Дацюк, как и в прошлой встрече, на льду не появится. В составе первого звена будут играть Владислав Гавриков, Давид Рундблад, Никита Гусев, Алексей Бывальцев и Сергей Плотников.

Второе звено: Динар Хафизуллин — Антон Белов, Алексей Кузьменко — Михаил Мальцев — Александр Барабанов.

Третье звено: Роман Рукавишников — Артём Зуб, Наиль Якупов — Ярно Коскиранта — Максим Карпов.

Четвёртое звено: Андрей Зубарев, Виктор Тихонов — Илья Каблуков — Евгений Кетов, Артём Жук.

Игра будет проходить в рамках финала Западной конференции Кубка Гагарина. На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу ЦСКА. Матч состоится сегодня, 30 марта, и начнётся в 17:00 по московскому времени.