В Москве на «ЦСКА-Арене» стартовал второй матч между ЦСКА и петербургским СКА. Игра проходит в рамках финальной серии Западной конференции в Кубке Гагарина. В предыдущей встрече победу одержали московские армейцы: счёт в серии 1-0.

Главный тренер петербургской команды Илья Воробьёв принял решение внести поправки в стартовый состав. Вместо голкипера Магнуса Хелльберга, который играл не только в прошлом матче, но и защищал ворота на протяжении всей серии с ярославским «Локомотивом», на льду появился Игорь Шестёркин.

Как и в прошлом матче, за СКА не сыграет форвард Павел Дацюк — хоккеиста нет в заявке на игру.

Предыдущая встреча закончилась победой московских армейцев со счётом 2:1. Открыть счёт удалось гостям встречи: за пять минут до окончания первого периода отличился защитник СКА Динар Хафизуллин. Но удержать преимущество петербуржцы не смогли: равновесие восстановил форвард ЦСКА Александр Попов. Во втором периоде московским армейцам удалось выйти вперёд. За шесть минут до окончания периода петербуржцы имели возможность сравнять счёт: шайбу забросил Евгений Кетов, однако арбитры пересмотрели эпизод и не засчитали гол.